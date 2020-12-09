Став відомий найкращий гравець матчу Динамо – Ференцварош

Найкориснішим гравцем матчу Динамо - Ференцварош став захисник киян Денис Попов.

Про це повідомляє InStat.

Рейтинг ефективності його гри склав 308 балів. В активі Попова було 102 ТТД з браком 19%, він виграв 10 єдиноборств і зробив 18 відборів, перехоплень і підбирань, а також завдав один удар по воротах, став результативним.

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У трійку найкращих футболістів поєдинку також увійшли Георгій Бущан і Томаш Кендзьора (по 295 балів).

Нагадаємо, Динамо перемогло Ференцварош у 6 турі Ліги чемпіонів і виходить в плей-оф Ліги Європи.