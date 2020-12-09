Луческу: Результат у матчі з Ференцварошем був найголовнішим

Найголовнішим у матчі 6 туру Ліги чемпіонів між Динамо та Ференцварошем став результат.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Я дуже задоволений тим, що ми вийшли в євровесну та будемо грати в Лізі Європи. Результат сьогодні був найголовнішим. Гра залишається на другому плані. Ми грали проти дуже хорошої, мотивованої команди, яка хотіла перемогти та робила для цього все можливе, на дуже поганому полі, де було важко контролювати м'яч. Але я дуже задоволений тим, що ми виграли.

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Із чим була пов'язана обережна гра Динамо в першому таймі? Ми знали, що нам потрібно було організовано зіграти в обороні, щоб не пропустити швидкі атаки суперників. Не можна було давати простір для виходу в атаку швидким і технічним гравцям Ференцвароша.

У перерві я сказав хлопцям, що ми повинні грати у футбол й активніше виходити в атаку, якщо хочемо виграти та пройти далі. Адже суперник хотів забити. У першому таймі ми були занадто скутими, відбирали м'яч і швидко його втрачали, віддавали суперникам. Після перерви, знаючи, що Ференцварошу необхідно забивати, потрібно було користуватися простором за їхніми спинами, і ми змогли це зробити", - розповів Луческу.