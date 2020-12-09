Динамо Київ - Ференцварош: відео голів і огляд матчів

Джерело - Чемпіон.

Уже сьогодні, 8 грудня, київське Динамо зіграє в Києві проти угорського Ференцвароша в матчі 6 туру Ліги чемпіонів 2020/21. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Слідкуйте онлайн за найцікавішими моментами матчу в цій новині в режимі реального часу. Також у цій новині будуть доступні відео голів і огляд матчу на НСК Олімпійському. Нагададаємо, що команди визначать володаря 3 сходинки групі G, а разом із ним місце в плей-оф Ліги Європи. Наш сайт вестиме текстову трансляцію поєдинку.

53' - небезпечний удар Зубкова

55' - вихід один на один Нгуена

1:0 - 60' Попов

61' - сейв Бущана після удару Узуні

Огляд першого тайму

Огляд другого тайму