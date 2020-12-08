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Конте: Шахтар - відмінна команда, але ми повинні виграти

Сьогодні 17:10 1086 0
Фахівець висловився про майбутній матч Ліги чемпіонів з Шахтарем
Конте: Шахтар - відмінна команда, але ми повинні виграти
#Шахтар, #Інтер, #Конте

Джерело - ФК Шахтар.

Перед матчем Ліги чемпіонів з донецьким Шахтарем Інтер має кадрові проблеми.

Про це заявив головний тренер італійців Антоніо Конте.

"Перший матч, коли зіграли 0:0? Ми не відчуваємо того ж настрою, що був тоді. Завтра нам потрібно заробити три очки, тоді у нас не буде ніякого поганого настрою. Ситуація в півзахисті, звичайно, не найкраща, але потрібно провести певний аналіз, зробити найкращий вибір і виступити якомога краще.

- Важливий факт: ми повинні виграти завтрашній матч. Шахтар - відмінна команда. Так, у нас багато проблем зі складом. Саме тому нам потрібно бути сильними. Яким був настрій тиждень тому на пресконференції перед поєдинком з Боруссією? А зараз він кращий. Хочемо завтра виграти - це буде найкраще рішення для нас. Я не переживаю за матч Реал - Боруссія, тому що ми говоримо про Лігу чемпіонів і серйозні клуби. Сподіваюся, медіа також не роздуватимуть цю історію. Так краще для всіх, хто буде виходити на поле і грати. Не потрібно слухати, як кажуть, що якийсь матч вирішений або не вирішений заздалегідь. Ми і Шахтар гратимемо", - зазначив Конте.

Раніше, Шахтар назвав заявку на матч з Інтером.

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