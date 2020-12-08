Президент ПФЛ: У двох клубів Другої ліги є проблеми з фінансами

До початку весняної частини сезону всі фінансові питання можуть бути вирішені у Гірнику-Спорті з Горішніх Плавень із Першої ліги.

Про це заявив президент ПФЛ Олександр Каденко.

"Я спілкувався з Петром Каплуном, він запевнив, що буде вирішувати всі питання, щоб клуб і далі існував. Сподіваємось, що в професійному футболі проблем не буде.

Минули вибори, в місцеві органи влади прийшла нова влада і виникли питання щодо фінансування в Нікополі і в вінницькій Ниві. В обох випадках раніше частково кошти надходили з міських бюджетів. Маємо надію, що це питання буде вирішене, якщо ні - будемо звертатися до УАФ, аби вплинули вже вони. Я думаю, що керівники на місцях мають розуміти: для існування дитячих футбольних шкіл потрібно бачити і наступний рівень розвитку", - зазначив Каденко.