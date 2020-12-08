Динамо і Шахтар зіграють в Юнацької лізі УЄФА-2020/21

Юнацька ліга УЄФА відбудеться без групового турніру

Виконком УЄФА вирішив провести Юнацьку лігу в сезоні-2020/21.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Суттєвих змін зазнав формат турніру. У Юнацької лізі УЄФА в нинішньому сезоні не буде групового турніру, а будь-які протистояння будуть складатися з одного матчу. Турнір розпочнеться в березні з 1/32 фіналу.

Жеребкування відбудеться 27 січня 2021 року. Матчі 1/32 фіналу заплановані на 2 і 3 березня. 1/16 фіналу - 6-7 квітня, 1/8 фіналу - 20-21 квітня, 1/4 фіналу - 4-5 травня, півфінали - 17 травня в Ньоні, фінал - там же 20 травня.

Україну в Юнацької лізі УЄФА представлять команди (U-19) Шахтаря і Динамо.