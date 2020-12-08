 Динамо і Шахтар зіграють в Юнацької лізі УЄФА-2020/21 | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо і Шахтар зіграють в Юнацької лізі УЄФА-2020/21

Сьогодні 14:44 873 0
Юнацька ліга УЄФА відбудеться без групового турніру
Динамо і Шахтар зіграють в Юнацької лізі УЄФА-2020/21
#УАФ, #УЄФА

Джерело - uaf.ua.

Виконком УЄФА вирішив провести Юнацьку лігу в сезоні-2020/21.

Про це повідомляє пресслужба  УАФ.

Суттєвих змін зазнав формат турніру. У Юнацької лізі УЄФА в нинішньому сезоні не буде групового турніру, а будь-які протистояння будуть складатися з одного матчу. Турнір розпочнеться в березні з 1/32 фіналу.

Жеребкування відбудеться 27 січня 2021 року. Матчі 1/32 фіналу заплановані на 2 і 3 березня. 1/16 фіналу - 6-7 квітня, 1/8 фіналу - 20-21 квітня, 1/4 фіналу - 4-5 травня, півфінали - 17 травня в Ньоні, фінал - там же 20 травня.

Україну в Юнацької лізі УЄФА представлять команди (U-19) Шахтаря і Динамо.

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