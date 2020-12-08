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Дешам: Ми дуже добре знаємо збірну України та Фінляндії

Сьогодні 13:13 409 0
Дідьє Дешам прокоментував жеребкування відбору на ЧС-2022
Дешам: Ми дуже добре знаємо збірну України та Фінляндії
#Дешам, #Україна, #Франція

Джерело - isport.ua.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оцінив результати жеребкування відбору на ЧС-2022.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Франція - фаворит, але нам потрібно довести це на полі. Ми були сіяними з першого кошика, тому очевидно, що ми повинні стати кращою командою в групі. Час покаже, чи буде це допомогою або перешкодою.

Ризиковано думати, що ви кращі, ніж інші збірні в групі. Нас будуть вважати фаворитами, але навіть якщо ми будемо сильними на папері, нам доведеться вийти і домогтися результатів. Нам потрібно бути рішучими і зосередженими, якщо ми збираємося пройти через це.

Ми дуже добре знаємо збірні України та Фінляндії, адже зовсім недавно зустрічалися з ними. Але ми ніколи не грали в Казахстані і на нас чекає дуже довга поїздка туди. У будь-якому випадку, почекаємо до завтра, щоб дізнатися розклад матчів", - розповів Дешам.

Раніше, збірна України отримала суперників у кваліфікації ЧС-2022.

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