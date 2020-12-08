Сидорчук: На Динамо і Ференцварош буде тиснути результат

Динамо очікує важкий матч проти Ференцвароша у 6 турі Ліги чемпіонів.

Про це розповів півзахисник киян Сергій Сидорчук.

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"Буде важка гра, тому що і на нас, і на Ференцварош буде тиснути результат. Ціна помилки дуже велика. Через це може бути якась скутість у діях. Буде дуже важко", - розповів Сидорчук.