Сидорчук: На Динамо і Ференцварош буде тиснути результат

Джерело - Footballua.tv.
Динамо очікує важкий матч проти Ференцвароша у 6 турі Ліги чемпіонів.
Про це розповів півзахисник киян Сергій Сидорчук.
Актуально: Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляція
"Буде важка гра, тому що і на нас, і на Ференцварош буде тиснути результат. Ціна помилки дуже велика. Через це може бути якась скутість у діях. Буде дуже важко", - розповів Сидорчук.
Матч Динамо - Ференцварош відбудеться 8 грудня в Києві на НСК Олімпійський. Стартовий свисток пролунає о 22:00.
Раніше, визначився арбітр матчу Динамо - Ференцварош.