Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Ференцвароша

Визначилась форма команд

Динамо у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів вдома зіграє з Ференцварошем.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

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На традиційній нараді за участі представників команд та офіційних осіб поєдинку було обрано комплекти форми.

Динамо зіграє в основному комплекті форми – білому з горизонтальними смужками, а наш воротар вийде на поле у формі сірого кольору. Футболісти Ференцвароша гратимуть у зелено-чорному комплекті (воротар – у екіпіруванні червоного кольору).