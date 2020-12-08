Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Ференцвароша

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Динамо у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів вдома зіграє з Ференцварошем.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
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На традиційній нараді за участі представників команд та офіційних осіб поєдинку було обрано комплекти форми.
Динамо зіграє в основному комплекті форми – білому з горизонтальними смужками, а наш воротар вийде на поле у формі сірого кольору. Футболісти Ференцвароша гратимуть у зелено-чорному комплекті (воротар – у екіпіруванні червоного кольору).