Павелко оцінив відбіркову групу України у кваліфікації до ЧС-2022

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко відреагував на результати жеребкування кваліфікації до ЧС-2022.

Про це глава УАФ розповів у Facebook.

"Україна потрапила в одну з найскладніших відбіркових груп в кваліфікації до ЧС-2022. Чемпіон світу Франція, в матчах з якою, я впевнений, команда Андрія Шевченка буде максимально мотивована.

Учасник Євро-2020 – дисциплінована Фінляндія, яка нещодавно перемогла в товариському поєдинку... французів, завжди непередбачувані боснійці і амбітний Казахстан. Це буде складний відбір, в якому "синьо-жовтим" доведеться докласти чимало зусиль, щоб вдруге в історії потрапити в фінальну частину світової першості. Віримо в нашу збірну та будемо підтримувати на шляху до успіху", – розповів Павелко.