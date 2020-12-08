 Павелко оцінив відбіркову групу України у кваліфікації до ЧС-2022 | Футбол | Champion.com.ua
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Павелко оцінив відбіркову групу України у кваліфікації до ЧС-2022

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Андрій Павелко прокоментував групу збірної України
Павелко оцінив відбіркову групу України у кваліфікації до ЧС-2022
#Павелко, #Україна, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко відреагував на результати жеребкування кваліфікації до ЧС-2022.

Про це глава УАФ розповів у Facebook.

"Україна потрапила в одну з найскладніших відбіркових груп в кваліфікації до ЧС-2022. Чемпіон світу Франція, в матчах з якою, я впевнений, команда Андрія Шевченка буде максимально мотивована.

Учасник Євро-2020 – дисциплінована Фінляндія, яка нещодавно перемогла в товариському поєдинку... французів, завжди непередбачувані боснійці і амбітний Казахстан. Це буде складний відбір, в якому "синьо-жовтим" доведеться докласти чимало зусиль, щоб вдруге в історії потрапити в фінальну частину світової першості. Віримо в нашу збірну та будемо підтримувати на шляху до успіху", – розповів Павелко.

Раніше, збірна України отримала суперників у кваліфікації ЧС-2022.

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