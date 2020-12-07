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Шевченко: Ми потрапили до дуже серйозної групи

Сьогодні 21:39 164 0
Фахівець прокоментував результати жеребкування кваліфікації ЧС-2022
Шевченко: Ми потрапили до дуже серйозної групи
#Україна, #Шевченко

Джерело - УАФ.

У кваліфікації ЧС-2022 багато чого буде залежати від календаря матчів групи.

Про це заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Ми потрапили до дуже серйозної групи. Безумовно, матчі із чемпіоном світу, збірною Франції, будуть складними. Ми знаємо її силу. Команду Боснії і Герцеговини можна назвати найсильнішою серед тих, що перебували в четвертому кошику. Фінляндію ми теж знаємо - грали проти цієї збірної у кваліфікації чемпіонату світу-2018. Тоді поєдинки з фінами були важкими. Зараз ця команда продовжує прогресувати. Уже одне те, що вона вийшла на чемпіонат Європи, є свідченням її прогресу. Не можна скидати з рахунку й Казахстан.

Багато що залежатиме від календаря. Я сподіваюся, найближчим часом ми його дізнаємося, тоді й зможемо розмірковувати детальніше", - заявив Шевченко.

Раніше, збірна України отримала суперників у кваліфікації ЧС-2022.

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