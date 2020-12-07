Франков: Група у збірної України - не розслабитися, не відпочити

Група Росії під час жеребкування кваліфікації ЧС-2022 формувалася за кольорами прапорів.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"На жаль, групка у збірної України відписувалася вкрай неприємна - не розслабитися, не відпочити. Куди там - і за перше місце не поборотися... Але давайте обійдемося без посипання голови попелом - коронавірус нам вже не страшний, і це найголовніше. Начебто.

Чорт, навіть п'ята команда - так отримай на додачу переліт! Втім, нам ще легше за всіх...

Фраза, що збірна Франції нам добре знайома, прозвучить витонченим знущанням.

Диявольською невдачею це не назвати: швидше, якоюсь постійною, по всім кошикам потроху. Там недобре, там несолодко - і такий собі підсумок. Будемо грати і доводити, ми ж типу злі!

Зрештою, фінів, босняків ми зобов'язані випереджати, казахів громити, а з французами - як доведеться.

Таке враження, що група Росії формувалася за кольорами прапорів, точніше, по колах УЄФА. Чотири червоно-біло-синіх команди! Сусіди, і сусіди з-поміж прохідних...", - зазначив Франков.