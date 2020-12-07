Клуб Серії B Монца підписав контракту з італійським форвардом Маріо Балотеллі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
В Монцу Маріо прийшов на правах вільного агента. Угода сторін розрахована до кінця поточного сезону.
Benvenuto Mario!⚪️🔴🔥 https://t.co/2nmDzUzDV1 pic.twitter.com/a3F3SCoTiB— AC Monza (@ACMonza) December 7, 2020
У минулому сезоні Балотеллі виступав за Брешію в Серії А, але покинув команду після того, як посварився з тренерським штабом клубу і керівництвом.
У сезоні-2019/2020 нападник в 19 матчах чемпіонату Італії забив 5 м'ячів, а також отримав 9 жовтих карток і 1 червону.
Раніше, Балотеллі відмовив бразильському клубу.