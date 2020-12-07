 Балотеллі підписав контракт з клубом Серії B | Футбол | Champion.com.ua
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Балотеллі підписав контракт з клубом Серії B

Вчора 22:55 363 0
Маріо буде виступати у Монці
Балотеллі підписав контракт з клубом Серії B
#Балотеллі, #Монца

Клуб Серії B Монца підписав контракту з італійським форвардом Маріо Балотеллі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В Монцу Маріо прийшов на правах вільного агента. Угода сторін розрахована до кінця поточного сезону.

У минулому сезоні Балотеллі виступав за Брешію в Серії А, але покинув команду після того, як посварився з тренерським штабом клубу і керівництвом.

У сезоні-2019/2020 нападник в 19 матчах чемпіонату Італії забив 5 м'ячів, а також отримав 9 жовтих карток і 1 червону.

Раніше, Балотеллі відмовив бразильському клубу.

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