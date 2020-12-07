Наставник Ференцвароша Сергій Ребров може перейти до сильнішого клубу.

Про це заявив наставник Динамо Мірча Луческу.

"Чи запросив би Реброва в свій тренерський штаб? Дівчина, скільки ви в футболі? Як може тренер, який домігся гарних успіхів як головний тренер в різних командах, йти до когось другим тренером? Він може домогтися тут успіхів і йти в сильніший клуб.

Я не граю проти Реброва, він дуже хороша людина, у нас з ним дуже хороші відносини", - зазначив Луческу.