Джерело - sport.ua.
Наставник Ференцвароша Сергій Ребров може перейти до сильнішого клубу.
Про це заявив наставник Динамо Мірча Луческу.
"Чи запросив би Реброва в свій тренерський штаб? Дівчина, скільки ви в футболі? Як може тренер, який домігся гарних успіхів як головний тренер в різних командах, йти до когось другим тренером? Він може домогтися тут успіхів і йти в сильніший клуб.
Я не граю проти Реброва, він дуже хороша людина, у нас з ним дуже хороші відносини", - зазначив Луческу.
Матч Динамо - Ференцварош відбудеться 8 грудня в Києві на НСК Олімпійський. Стартовий свисток пролунає о 22:00.
Раніше, визначився арбітр матчу Динамо - Ференцварош.