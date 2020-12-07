Шапаренко: Повинні викластися з Ференцварошем на всі 100%

У матчі Ліги чемпіонів з Ференцварошем гравці Динамо повинні викластися на 100%.

Про це заявив півзахисник киян Микола Шапаренко.

"Завтра важливим буде результат. Повинні викластися на всі 100% і здобути путівку в євровесну. Як змінився угорський клуб після нашої першої зустрічі (2:2) - ми подивимося сьогодні ввечері на теорії. Тоді і отримаємо чітку відповідь.

Ми впевнені в собі і в тому, що робимо на полі. Повинні виходити не з думкою утримати рахунок, а з думкою, що пора виграти. Відмінно себе почуваю після матчу з Маріуполем (2:1), готовий до завтрашнього матчу, немає ніякого болю, все добре.

Як в цілому оцінюю виступ Динамо в ЛЧ? Ми грали з великими командами, виглядали гідно, деякі зустрічі не відповідали рахунку на табло. Ми виросли. Завтрашній матч покаже, як ми виступили в групі, - сказав Шапаренко.