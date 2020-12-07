Півзахисник Динамо: Я повинен повернутися до Брайтона після закінчення сезону

Румунський півзахисник Динамо Тудор Белуце не знає як складеться його футбольна кар'єра після завершення цього сезону.

Про це заявив сам футболіст.

"Про інтерес з Києва дізнався десь за місяць до переходу сюди. Але пропозиція надійшла не відразу. Я ніколи не говорив, що не хотів би грати тут. Динамо - великий клуб з чудовою історією, тренером і уболівальниками. Так що, для мене це великий виклик. Та й хто не хоче грати в Лізі чемпіонів? У мене завжди було мрією зіграти в англійській Прем'єр-лізі, і ця мрія досі присутній, так як я дотепер на контракті з Брайтоном, в який повинен повернутися після завершення сезону.

Але це футбол, і ти ніколи не знаєш, що може статися далі. Моє майбутнє в наступному сезоні - для мене така ж загадка, як і для тебе. Все змінюється дуже швидко, потрібно бути готовим до будь-якого результату", - сказав Белуце.