 Півзахисник Динамо: Я повинен повернутися до Брайтона після закінчення сезону | Футбол | Champion.com.ua
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Півзахисник Динамо: Я повинен повернутися до Брайтона після закінчення сезону

Сьогодні 17:40 415 0
Белуце розповів історію про свій перехід в київський клуб
Півзахисник Динамо: Я повинен повернутися до Брайтона після закінчення сезону
#Белуце, #Динамо

Джерело - Sport Arena.

Румунський півзахисник Динамо Тудор Белуце не знає як складеться його футбольна кар'єра після завершення цього сезону.

Про це заявив сам футболіст.

"Про інтерес з Києва дізнався десь за місяць до переходу сюди. Але пропозиція надійшла не відразу. Я ніколи не говорив, що не хотів би грати тут. Динамо - великий клуб з чудовою історією, тренером і уболівальниками. Так що, для мене це великий виклик. Та й хто не хоче грати в Лізі чемпіонів? У мене завжди було мрією зіграти в англійській Прем'єр-лізі, і ця мрія досі присутній, так як я дотепер на контракті з Брайтоном, в який повинен повернутися після завершення сезону.

Але це футбол, і ти ніколи не знаєш, що може статися далі. Моє майбутнє в наступному сезоні - для мене така ж загадка, як і для тебе. Все змінюється дуже швидко, потрібно бути готовим до будь-якого результату", - сказав Белуце.

21-річний Белуце перейшов в Динамо в жовтні на правах оренди з англійської Брайтона. Тудор зіграв в трьох матчах за Динамо у всіх турнірах, але сумарно відіграв за біло-синіх лише близько десяти хвилин.

Нагадаємо, найкращий бомбардир УПЛ може перейти до Динамо.

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