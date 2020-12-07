На матчі Інтер - Шахтаря працюватимуть арбітри зі Словенії та Польщі

Матч відбудеться 9 грудня. Початок о 22:00.

Матч останнього туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтаря та міланського Інтера обслуговуватиме словенська бригада арбітрів.

Про це повідомляє офіційний сайт UEFA.

Стартовий свисток у середу, 9 грудня, дасть головний суддя зустрічі Славко Винчич. На лініях йому допоможуть Томаж Кланчнік і Андраж Ковачич. Четвертий рефері - Раді Обренович.

Арбітром VAR призначений поляк Павел Гіль. Асистентом рефері VAR буде словенець Юрі Прапротнік.

Нагадаємо, Шахтар знищив Минай у 12 турі УПЛ.