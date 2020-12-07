Шевчук: Кобін помилився тактикою на матч з Шахтарем

Минай не готовий грати з Шахтарем у свій футбол.

Про це розповів колишній захисник збірної України В'ячеслав Шевчук.

"Я сказав Кобіну, що він помилився з тактикою на матч. Вони приїхали на поїзді, а потрібно було на автобусі. Потрібно було саме його поставити проти Шахтаря. Кобін хоче грати високо і показувати свою гру, була сміливість. Але складно грати проти Шахтаря, який має простір. Минай вирішив пресингувати і Шахтар у першому таймі міг "мішечок" накидати", - заявив Шевчук.