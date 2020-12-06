Реал Сосьєдад у більшості не здолав Алавес у 12 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 12-го туру іспанської Ла-Ліги Алавес приймав одного лідерів Реал Сосьєдад.
Господарі з 61-ої хвилини матчу грали у меншості. Вилучено було Батталья. Реал Сосьєдад не зумів забити гол і зіграв внічию, тим самим втратив можливість повернутися на перше місце у турнірній таблиці. Після 12 туру Атлетіко на одне очко випереджає Реал Сосьєдад, який розташувався на другому місці.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
12 тур, 6 грудня
Алавес - Реал Сосьєдад 0:0
Раніше, Барселона несподівано поступилася Кадісу у Ла-Лізі.
Нагадаємо, Реал зіграв внічию з Севільєю.