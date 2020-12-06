Тренер Мехелена: Я не збираюся більше витрачати час на Шведа

Джерело - hln.be.
Український вінгер Селтіка, який виступає за Мехелен на правах оренди, Мар'ян Швед має проблеми з адаптацією в бельгійському клубі.
Про це розповів головний тренер команди Вутер Вранкен.
"Я не збираюся більше витрачати на нього час. Гравці і персонал робили все можливе, щоб влити Шведа в колектив. Але він ставить себе вище команди. Він регулярно спізнюється і вдає, що його немає. Гравці і персонал говорили з ним кілька разів, я розмовляв з ним наодинці. Але ми не отримали відповіді", - заявив коуч.
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"Якщо ти хочеш бути одинаком, ти можеш, але тоді йди грати в більярд або щось в цьому роді. Якщо щось клацне у нього в голові, тоді у нас буде якісний гравець. Якщо цього не відбудеться, то я не буду миритися з тим, що він ставить себе вище групи", - сказав Вранкен.