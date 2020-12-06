Тренер Мехелена: Я не збираюся більше витрачати час на Шведа

Українець ставить себе вище колективу

Український вінгер Селтіка, який виступає за Мехелен на правах оренди, Мар'ян Швед має проблеми з адаптацією в бельгійському клубі.

Про це розповів головний тренер команди Вутер Вранкен.

"Я не збираюся більше витрачати на нього час. Гравці і персонал робили все можливе, щоб влити Шведа в колектив. Але він ставить себе вище команди. Він регулярно спізнюється і вдає, що його немає. Гравці і персонал говорили з ним кілька разів, я розмовляв з ним наодинці. Але ми не отримали відповіді", - заявив коуч.

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