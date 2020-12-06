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Маркевич: Поки я в Маріуполі, нікому не буде привілеїв - ні Динамо, ні Шахтарю

Сьогодні 12:40 209 0
Для Маріуполя немає значення проти кого грати
Маркевич: Поки я в Маріуполі, нікому не буде привілеїв - ні Динамо, ні Шахтарю
#Маріуполь, #Маркевич, #Динамо, #Шахтар

Джерело - Динамоманія.

Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич не буде робити привілєї для грандів українського футболу - Динамо та Шахтаря.

Про це він заявив після поєдинку 12 туру з киянами.

"Для нас немає ніякого значення, проти кого грати. Єдина відмінність матчів з Динамо від матчів з Шахтарем в тому, що у нас не може грати велика кількість футболістів. От і все", - заявив тренер.

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"Поки я в цій команді, нікому не буде привілеїв. Ні Динамо, ні Шахтарю. Проти "гірників" ми не можемо поставити хлопців, які не можуть грати за відомими вам причин. Так само, як проти Динамо не грають орендовані у них гравці", - сказав Маркевич

Раніше Маріуполь вилетів з Кубку України.

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