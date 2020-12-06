Луческу пояснив чому Гармаш покинув поле після вилучення Нещерета

Джерело - офіційний сайт Динамо.
Воротар Динамо Георгій Бущан буде грати проти Ференцварошу в 6-у турі групового етапу Ліги чемпіонів.
Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.
"Бущан поміняв Гармаша, бо ті гравці, які залишилися на полі, краще знають і виконують мої принципи гри в обороні. Після вдалого матчу в Барселоні, наступним матчем Нещерета була зустріч з Шахтарем, де він помилився. Я не хотів, щоб цей рік для нього закінчувався так", - заявив коуч.
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"Залишилося не так багато матчів, хотів дати йому зіграти. Я б дав йому час або сьогодні, або з Колосом. Бущан був в запасі - ніяких проблем. Він готується до Ференцварошу", - сказав Луческу.