Луческу пояснив чому Гармаш покинув поле після вилучення Нещерета

Руслан отримав би ігровий час у будь-якому випадку

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Воротар Динамо Георгій Бущан буде грати проти Ференцварошу в 6-у турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Бущан поміняв Гармаша, бо ті гравці, які залишилися на полі, краще знають і виконують мої принципи гри в обороні. Після вдалого матчу в Барселоні, наступним матчем Нещерета була зустріч з Шахтарем, де він помилився. Я не хотів, щоб цей рік для нього закінчувався так", - заявив коуч.

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