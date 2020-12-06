Брюгге з Соболем переміг Сент-Трюйден Філіппова та очолив чемпіонат Бельгії

Джерело - Чемпіон.
Брюгге приймав Сент-Трюйден у рамках 15 туру Вищої ліги чемпіонату Бельгії.
Поєдинок завершився з мінімальною перемогою господарів.
Едуард Соболь, який виступає за Брюгге розпочав матч в основному складі і провів на полі усі 90 хвилин. Олександр Філліпов, який представляє Сент-Трюйден вийшов на поле на 76-й хвилині матчу.
Чемпіонат Бельгії - Вища ліга
15 тур, 5 грудня
Брюгге - Сент-Трюйден 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 57 Окерке
Нагадаємо, Андерлехт з Михайліченком не зміг перемогти Зюльте-Варегем.