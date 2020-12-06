Брюгге з Соболем переміг Сент-Трюйден Філіппова та очолив чемпіонат Бельгії

Поєдинок завершився з мінімальною перемогою господарів

Джерело - Чемпіон.

Брюгге приймав Сент-Трюйден у рамках 15 туру Вищої ліги чемпіонату Бельгії.

Поєдинок завершився з мінімальною перемогою господарів.

Едуард Соболь, який виступає за Брюгге розпочав матч в основному складі і провів на полі усі 90 хвилин. Олександр Філліпов, який представляє Сент-Трюйден вийшов на поле на 76-й хвилині матчу.

Чемпіонат Бельгії - Вища ліга

15 тур, 5 грудня

Брюгге - Сент-Трюйден 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 57 Окерке

Нагадаємо, Андерлехт з Михайліченком не зміг перемогти Зюльте-Варегем.