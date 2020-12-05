Ті самі 100 причин для нового контракту Реала із Серхіо Рамосом

Джерело - Чемпіон.

Іспанське видання Marca оформило свій випуск з вкрай цікавою обкладинкою – за допомогою колажу редакція назвала цілих 100 причин, щоб клуб продовжив трудовий договір зі своїм капітаном.

Ось ці самі причини:

1. Тому що він один з найкращих гравців в історії Реала і збірної Іспанії;

2. За те, що провів понад 500 матчів за Реал в Ла-Лізі;

3. За 600 ігор у футболці Реала;

4. За п'ять чемпіонських титулів у Ла-Лізі;

5. Тому що він найкращий бомбардир Ла-Ліги серед захисників - 74 голи;

6. Тому що він рекордсмен збірної Іспанії за кількістю матчів;

7. За те, що пояснив всім: в роздягальні "Мадрида" не можна правити важкою рукою;

8. Тому що в 34 роки виглядає на 24;

9. За участь в переговорах клубу і гравців з приводу зниження зарплати;

10. За Лісабон (виграш Ліги чемпіонів)

11. За Сан-Сіро;

12. За Кардіфф;

13. За Київ;

14. За фантастичний гол через себе в ворота Севільї у 2015-му;

15. За 2 Кубка Іспанії;

16. За 4 Суперкубка Іспанії;

17. За 4 клубних ЧС;

18. За 3 Суперкубка Європи;

19. За 16 сезонів у Мадриді. Стільки ж у Камачо, Піррі, Касільяса і Рауля;

20. Тому що в кожен з цих 16 сезонів Серхіо забивав хоча б 1 гол;

21. Тому що він чемпіон світу;

22. Тому що він дворазовий чемпіон Європи;

23. Тому що він завжди підстрахує Марсело, який утік в атаку;

24. За те, що частіше за інших захисників потрапляв до складу збірної сезону на церемоніях ФІФА і УЄФА;

25. Тому що Серхіо став центральним захисником символічної збірної Золотого м'яча за підсумками всіх голосувань;

26. За його підключення в атаку, якщо матч напружений, а 90-а хвилина уже близько;

27. За те, як махає супернику рукою, показуючи: "Я тебе навіть не торкнувся, вставай";

28. За те, як Рамос виступає з промовою перед іграми;

29. За його Паненки;

30. За чистокровність;

31. За те, що одягнув футболку Езіла під свою, щоб підтримати Месута;

32. За всі рекорди, які він побив ... і за ті, що ще поб'є;

33. За всі голи в Рамос-тайм: 24 м'ячі з 75-ї по 90-ю. І ще 4 голи після 90-ї хвилини;

34. За незліченну кількість інтерв'ю, які він дав пресі;

35. За Лісабон. Так, ще раз;

36. Тому що надягає капітанську пов'язку навіть на фотографування команди;

37. За те, що коштував всього 27 мільйонів;

38. Заради того, щоб він міг зіграти 1000 офіційних матчів;

39. Заради того, щоб він зіграв 200 матчів за збірну Іспанії;

40. Тому що без нього ми частіше програємо в Лізі чемпіонів;

41. За те, що завжди пам'ятав фразу Ді Стефано: "Жоден гравець не важливий так сильно, як всі гравці разом";

42. Тому що йому не пофіг;

43. За 45 матчів проти Барселони;

44. Тому що сам ніколи не розслабляється і не дозволяє нікому;

45. За те, що пішов з флангу в центр;

46. ​​Тому що зробив в Мюнхені 1:0;

47. Тому що зробив в Мюнхені 2:0;

48. Тому що грав, грає і буде грати не дивлячись ні на що;

49. Тому що в Реалі не було тренера, який би не довіряв йому;

50. Тому що коли він говорить, всі мовчать;

51. Тому що він головний фахівець по камбеках в складі Реала;

52. Тому що він головний спеціаліст по грі головою в складі Реала;

53. Тому що він головний фахівець по штрафних у складі Реала;

54. Тому що він забив 21 пенальті поспіль, а промазав тільки раз;

55. Тому що він знає, як грає;

56. Тому що він грає так, як уміє;

57. Тому що він - скеля;

58. За той удар головою в Тронгеймі (на 93-й хвилині Суперкубка УЄФА 2016);

59. Тому що кожен кутовий тепер - відмінний шанс забити гол;

60. За те, що без його шести голів Реал не виграв би Ла-Лігу після карантину;

61. Тому що футболка Рамоса - одна з найбільш продаваних;

62. Тому що тільки з ним в складі Реал може відігратися з 0:2 за 5 хвилин;

63. За незліченну кількість заблокованих ударів і м'ячів, винесених з воріт;

64. Тому що немає другого такого капітана, як він;

65. Тому що цінує визнання фанатів (мова про прапор з четвіркою на фан-секторі Сантьяго Бернабеу);

66. Тому що, якщо Рамос продовжить в тому ж дусі, то скоро стане рекордсменом Реала за кількістю матчів;

67. Тому що вже в цьому сезоні він може обійти Роналдо, Бейла і Саморано в топі найкращих бомбардирів в історії клубу;

68. Тому що тільки у Франциско Хенто більше титулів (23) в якості гравця Реала, чим у Рамоса і Марсело (по 22);

69. Тому що він має хороший вигляд у VIP-ложі Сантьяго Бернабеу;

70. За те, що Рамос допомагає ЮНІСЕФ;

71. Тому що Серхіо не вистачає всього 4 ігор в Лізі чемпіонів, щоб обійти Андреса Іньєсту і увійти в топ-7;

72. За те, що забивав в 11 різних сезонах ЛЧ;

73. За його фірмовий свист: партнери відразу розуміють, що від них вимагається - повернутися в захист або віддати пас Серхіо;

74. Тому що Серхіо може обійти Рауля і стати гравцем Реала з найбільшою кількістю матчів в Ла-Лізі;

75. За те, що не схилився перед Моурінью;

76. Він виходив у складі Реала 660 разів. З них 654 (!) - у стартовому складі;

77. Тому що коли говорять "захисник Мадрида", то першим на думку спадає саме він;

78. За те, що його вважають вихованцем клубу, хоч це і не так;

79. Тому що це був перший іспанець, якого підписав Флорентіно Перес;

80. Тому що з кожним роком він стає все краще;

81. Тому що не може бути, щоб його контракт з Amazon буде довшим, ніж з Реалом;

82. Тому що коли він не грає, то завжди приходить на трибуну. Зараз, коли немає уболівальників, його чутно краще Зідана;

83. Тому що він грав крайнього захисника, центрального захисника, півзахисника і навіть нападника;

84. За Лісабон (так, ще один раз!);

85. За те, що набив собі на ногу роки і міста, в яких брав Кубок чемпіонів ... (Але Київ не правильно)

86. ... І залишив місце для ще парочки кубків;

87. Тому що тільки Серхіо може замовити спеціальне золоте кільце європейського чемпіона ... за пару тижнів до матчу;

88. Тому що тільки у нього була персональна виставка в музеї Тіссена-Борнемісси в Мадриді;

89. Тому що він розуміє, коли грає погано;

90. Тому що він кожен день додатково тренується в особистому спортзалі;

91. Тому що у нього немає ні грама зайвої ваги;

92. За те, що називає всіх суддів на ім'я;

93. За те, що тепер 93-а хвилина в Мадриді називається дев'яносторамосова;

94. Тому що його всі поважають;

95. Тому що він змушував замовкнути Камп Ноу;

96. Тому що він забивав на 25 різних стадіонах Ла-Ліги. Включаючи Бернабеу і Альфредо Ді Стефано;

97. Тому що з усіх гостьових стадіонів він найбільше забив на Камп Ноу (три голи, стільки ж на Рамон Санчес Пісхуан);

98. Тому що він забив 27 різним командам Ла-Ліги;

99. Тому що з усіх гравців Реала саме у Рамоса найбільше підписників в соцмережах;

100. Тому що з часів Зідана жодна легенда не закінчується кар'єру в якості гравця Реала.