Григорчук: У нас є шанси зіграти в Лізі чемпіонів

Джерело - sport.ua.
Солігорський Шахтар матиме шанси потрапити до Ліги чемпіонів, якщо проведе якісну трансферну кампанію.
Таку думку висловив головний тренер "гірників" Роман Григорчук.
"Ми розуміємо, що вигравши чемпіонат Білорусі, у нас є шанси зіграти в Лізі чемпіонів. Але, з іншого боку, ми всі прекрасно розуміємо, керівництво, люди в клубі, я, що для цього потрібно зробити ряд селекційних кроків", - сказав Григорчук.
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"Будемо цим займатися, тому що по самій грі, і розуміючи, що таке Ліга чемпіонів, ми знаємо, що потрібно мати правильно укомплектовану команду. Щоб це було і кількісно, і якісно".
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"І команда, звичайно, повинна вміти контролювати гру на полі, управляти грою, вести гру, тобто домінувати на полі. Це все те, що може дати шанси на перебування в Лізі чемпіонів якомога довше", - підсумував тренер.