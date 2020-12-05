Григорчук: У нас є шанси зіграти в Лізі чемпіонів

Головний тренер солігорського Шахтаря поділився думками щодо потрапляння в головний єврокубок

Солігорський Шахтар матиме шанси потрапити до Ліги чемпіонів, якщо проведе якісну трансферну кампанію.

Таку думку висловив головний тренер "гірників" Роман Григорчук.

"Ми розуміємо, що вигравши чемпіонат Білорусі, у нас є шанси зіграти в Лізі чемпіонів. Але, з іншого боку, ми всі прекрасно розуміємо, керівництво, люди в клубі, я, що для цього потрібно зробити ряд селекційних кроків", - сказав Григорчук.

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"Будемо цим займатися, тому що по самій грі, і розуміючи, що таке Ліга чемпіонів, ми знаємо, що потрібно мати правильно укомплектовану команду. Щоб це було і кількісно, ​​і якісно".

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