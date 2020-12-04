Денисов: Суркіс хоче повернути Краснікова у Динамо

У менеджменті Динамо можуть відбутися зміни.

Про це розповів директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Ми прекрасно знаємо любов Мірчі Луческу до латиноамериканських футболістів. За наявною у мене інформацією, Ігор Суркіс зараз веде переговори з Євгеном Красніковим, який прекрасно знає латиноамериканський трансферний ринок. Президент Динамо хоче знову співпрацювати з ним, але не так, як це було раніше, а сесійно.

Тому, цілком ймовірно, що свіжа кров для Динамо у зимове міжсезоння буде з Латинської Америки. Така ймовірність існує вже не на рівні домислів, а на рівні переговорів з людиною, яка може з цим допомогти", - розповів Денисов.