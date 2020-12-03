Лех із Бутком і Кравцем розгромно поступився Бенфіці, перемоги Арсенала та Роми. Результати 5 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі п'ятого туру групового етапу Ліги Європи.
АЗ Алкмар – Наполі 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 6 Мертенс, 1:1 – 54 Мартінс Інді
Арсенал - Рапід Відень 4:1 (3:0)
Голи: 1:0 – 10 Лаказетт, 2:0 – 18 Марі, 3:0 – Нкетіа, 3:1 – 47 Кітагава, 4:1 - 66 Сміт-Роу
Бенфіка - Лех Познань 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 36 Вертонген, 2:0 - 57 Нуньєс, 3:0 - 58 Піцці, 4:0 - 89 Вайгль
Гранада – ПСВ 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 38 Мален
Молде – Дандолк 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 30 Ейкрем, 2:0 – 41 Омоїджуанфо, 3:0 - 67 Еллінгсен, 3:1 90+4 Флорес
Ніцца - Баєр Леверкузен 2:3 (1:2)
Голи: 0:1 – 22 Діабі, 1:1 – 26 Камара, 1:2 – 32 Драгович, 2:2 – 47 Ндоє, 2:3 – 51 Баумгартлінгер
Омонія - ПАОК 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 9 Какуліс, 1:1 - 39 Цоліс, 2:1 - 84 Гомес (пен)
Реал Сосьєдад – Рієка 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 38 Велкоскі, 1:1 - 69 Йон, 1:2 - 73 Лончар, 2:2 - 79 Монреаль
Рейнджерс – Стандард 3:2 (2:2)
Голи: 0:1 – 6 Лестьєнн, 1:1 – 39 Голдсон, 1:2 – 41 Чоп, 2:2 – 45+1 Таверньє, 3:2 - 63 Арфілд
Рома - Янг Бойз 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 34 Нсаме, 1:1 – 44 Майораль, 2:1 – 59 Калафіорі, 3:1 - 81 Джеко
Славія Прага - Хапоель Беер-Шева 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 31 Сіма, 2:0 – 36 Станчу, 3:0 - 85 Сіма
ЧФР Клуж - ЦСКА Софія 0:0
Нагадаємо, Зоря перемогла Лестер у Лізі Європи.