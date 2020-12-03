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Англійські клуби не зможуть підписувати неповнолітніх гравців

Сьогодні 15:09 203 0
Пов'язано із виходом Великої Британії з ЄС з 1 січня 2021 року
Англійські клуби не зможуть підписувати неповнолітніх гравців
#АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Англійські клуби більше не зможуть підписувати неповнолітніх гравців та отримають обмеження на трансфери гравців до 21 року.

Про це повідомляє Sky Sports.

Це пов'язано із виходом Великої Британії з ЄС з 1 січня 2021 року. 

Також буде введено обмеження на підписання гравців молодших за 21 рік - не більше трьох в кожне трансферне вікно. При цьому іноземці повинні мати необхідну кількість балів для того, щоб отримати право на роботу у Великій Британії.

Бали нараховуються на основі кількості проведених матчів за збірну своєї країни, а також за місце своєї збірної в рейтингу FIFA.

Нагадаємо, Фулгем несподівано обіграв Лестер у 10 турі АПЛ.

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