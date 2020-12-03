Зоря - Лестер: де і коли дивитися матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря зіграє в 5 турі Ліги Європи зіграє проти англійського Лестера. Матч відбудеться в четвер, 3 грудня, о 20:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в етері телеканалу Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також гру транслюватиме Воля Футбол 1 в медіасервісі Мегого.

Лестер уже оформив собі путівку в 1/16 фіналу турніру. А ось перспективи луганської команди на потрапляння в плей-оф дуже і дуже туманні. Зорі потрібно вигравати два тури і сподіватися, що відразу два конкуренти будуть втрачати очки.