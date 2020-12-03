Який вигляд має турнірна таблиця групи Динамо перед вирішальним туром Ліги чемпіонів

Перед останнім туром групового етапу Ліги чемпіонів Динамо посідає третю сходинку у квартеті G.

У 5-му турі Динамо програло 3:0 у Турині Ювентусу, а Барселона на виїзді перемогла угорський Ференцварош (3:0)

Після 5-х турів кияни мають 1 очко та ділять у групі G третє-четверте місце з Ференцварошем. Лідирує з 15 пунктами Барселона, Ювентус з 12 балами – другий.

В останньому турі Динамо зіграє проти Ференцвароша у Києві. Матч відбудеться 8 грудня. Для того, щоб український клуб вийшов в 1/16 фіналу Ліги Європи їм потрібно зберегти третю сходинку - не програти угорцям. Зазначимо, що нічия з великим рахунком (3:3, 4:4...) буде на користь команди Сергія Реброва.