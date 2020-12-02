Ювентус - Динамо Київ: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 грудня, київське Динамо зіграє з туринським Ювентусом у рамках 5 туру Ліги чемпіонів 2020/21. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Ювентус - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також переглянути гру наживо можна на телеканалі Воля Футбол 1 в медіасервісі Мегого. Наш сайт проведе для вас традиційний текстовий онлайн поєдинку.

У цій новині будуть доступні відео голів, найкращі моменти та огляд матчу в режимі реального часу. Нагадаємо, напередодні донецький Шахтар впевнено переміг Реал і зберігає непогані шанси на плей-оф цьогорічної ЛЧ.