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Зоря - Лестер: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Сьогодні 17:26 427 0
Зоря - Лестер: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Ліга Європи, Група G
3 грудня 2020 року, 19:55

Зоря (Луганськ, Україна) - Лестер (Лестер, Англія)
Славутич Арена

Betwinner: 5.3 - 3.8 - 1.6
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Лестер їде в гості до луганської Зорі вже в статусі учасника плей-оф Ліги Європи. Англійському клубу знадобилося всього 4 тури, щоб оформити собі путівку в 1/16 фіналу турніру. А ось перспективи луганської команди на потрапляння в плей-оф дуже і дуже туманні. Можна сказати, що мізерні. Зорі потрібно вигравати два тури і сподіватися, що відразу два конкуренти будуть втрачати очки. Починати перемагати українському клубу потрібно вже в майбутній грі. Але, попри мотивацію і фактор свого поля, Зоря вважається аутсайдером у майбутній грі.

Зоря

За попередні 4 тури підопічні Скрипника змогли набрати всього 3 очки. Вони на виїзді обіграли АЕК з рахунком 3:0. Хоча, програли грекам на своєму полі 1:4. Ще Зоря поступилася "Лестеру" на виїзді з рахунком 0:3 і Бразі на своєму полі з рахунком 1:2.

Однак в останніх матчах клуб здорово додав. Зараз луганський колектив не програє 3 гри поспіль. Він зіграв внічию з Ворсклою, а потім з однаковим рахунком 3:0 обіграв АЕК і Минай.

Останні матчі Зорі

УПЛ. Минай - Зоря 0:3

Ліга Європи. AEK - Зоря 0:3

УПЛ. Зоря - Ворскла 0:0

Ліга Європи. Зоря - AEK 1:4

УПЛ. Інгулець - Зоря 1:1

Лестер

Підопічні Роджерса за 4 туру здобули три перемоги і раз зіграли в результативну нічию 3:3 з Брагою. Англійці забили 12 голів, а пропустили в свої ворота лише 4. Так що, тепер команда буде просто догравати груповий етап і берегти сили на плей-оф.

Слід зазначити, що в останніх іграх Лестер здав - він не виграє вже три поєдинки поспіль. Спочатку він програв Ліверпулю, потім зіграв внічию з Брагою, а після цього поступився Фулгему. У кожному з цих матчів "лисиці" пропускали в свої ворота 2 голи, мінімум.

Останні матчі Лестера

АПЛ. Лестер - Фулгем 1:2

Ліга Європи. Брага - Лестер 3:3

АПЛ. Ліверпуль - Лестер 3:0

АПЛ. Лестер - Вулвергемптон 1:0

Ліга Європи. Лестер - Брага 4:0

Прогноз букмекерів

Букмекери прогнозовано дають перевагу гостям. На те, що Лестер святкуватиме успіх у матчі стоїть коефіцієнт 1,6. А от на звитягу Зорі аж 5,6. Нічия у цьому матчі оцінена у 3,8.

Очні зустрічі

Майбутня гра стане тільки другою в історії протистояння клубів. Вперше вони зустрілися в нинішньому розіграші ЛЄ. Більш того, Лестер раніше не грав проти представників України. А ось Зоря тричі зустрічалася з англійськими клубами і тричі поступалася.

Пряма мова: 

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник:

"Ми дуже раді, що у нас є шанси вийти з групи, це дозволяє думати позитивно. Як то кажуть, ніхто не має права заборонити нам мріяти, але ми ці мрії і бажання будемо втілювати в життя, щоб вони стали реальністю.

Ми розуміємо, з яким суперником граємо, знаємо своє турнірне становище, але все залежить тільки від нас.Ті результати, які ми показали протягом цього тижня, вселяють надію, але все вирішується виключно на полі, кожна гра - це новий виклик. Матч в Греції показав, що ми провели якісну роботу над помилками. Це хороший стимул для нас, щоб ми на позитивній ноті готувалися і грали далі".

Нападник Зорі Олександр Гладкий:

"Це дуже важливий для нас усіх матч. Суперника представляти не варто - ми з ними вже грали, команда досить відома. Всі прекрасно знають, в якому чемпіонаті виступає Лестер.

Перемога над АЕКом була дуже важлива, вона додала психологічної впевненості команді. Ми не показали в Греції тієї гри, яку планували, але головне, що взяли три очки і йдемо далі з надією. Шанси мінімальні, але вони є, і ми будемо хапатися за них обома руками".

Факти:

- Зоря виграла лише 1 з 8 домашніх матчів в єврокубках;

- Лестер виграв тільки 3 з 11 виїзних матчі в єврокубках;

- В сезоні 2015/16 луганці двічі протистояли МЮ в групі Ліги Європи і зазнали двох поразок 0:1 та 0:2. 

- У трьох матчах Зорі з англійськими суперниками – три поразки, жодного забитого й шість пропущених. 

- Статистика українських клубів проти англійських: 62 матчі, 12 перемог, 15 нічиїх, 35 поразок, різниця м'ячів 57-108

Прогноз Чемпіона: 1:1

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