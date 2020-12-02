Скрипник: Постараємося грати з Лестером на максимумі

Гра з Лестером у 5 турі Ліги Європи є хорошим стимулом для гравців Зорі.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Ми дуже раді, що у нас є шанси вийти з групи, які дозволяють позитивно думати. Як говориться: Ніхто не має право заборонити нам мріяти, але ми ці мрії і бажання будемо втілювати в життя, щоб вони стали реальністю. Ми розуміємо, з яким суперником ми граємо, знаємо турнірне становище, все залежить тільки від нас. Ті результати, які ми показали протягом цього тижня, вселяють надію, але все вирішується виключно на полі, кожна гра це новий виклик. Звичайно, краще йде підготовка в такому настрої як у нас зараз.

Гра в Греції показала, що ми провели хорошу роботу над помилками і все-таки змогли зіграти і досягти результату, незважаючи ні на що. Це хороший стимул для нас, щоб ми на позитивній ноті готувалися і грали далі. Завтра новий виклик, постараємося грати на максимумі і на результат", - розповів Скрипник.