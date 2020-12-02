Левченко: Два рази обіграти Реал - це не випадковість

Колишній гравець збірної України прокоментував матч Шахтар - Реал

Джерело - Чемпіон.

У матчі з Реалом гравці Шахтаря зіграли тактично дуже грамотно.

Про це заявив експівзахисник збірної України Євген Левченко.

"Дуже доросла перемога Шахтаря. Тактично дуже грамотно. Трубін заслужив похвали, дуже солідно. Два рази обіграти Реал - це не випадковість. Всіх з перемогою, Україна", - зазначив Левченко.

Очень взрослая победа Шахтёра! Тактически очень грамотно. Трубин- заслужил похвалы, очень солидно! Два раза обыграть Реал- это не случайность. Всех с победой!, Украина 🇺🇦 — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) December 1, 2020

Нагадаємо, Шахтар знову обіграв Реал у Лізі чемпіонів.