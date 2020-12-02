 Ювентус - Динамо где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 2 декабря футбол 2 | Футбол | Champion.com.ua
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Ювентус - Динамо Київ: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 17:44 1841 0
Ювентус - Динамо Київ: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє в Турині з Ювентусом у 5 турі Ліги чемпіонів. Матч відбудеться в середу, 2 грудня, о 22:00 за київським часом.

Ювентус - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Пряма трансляція поєдинку в етері телеканалу Футбол 2 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також гру транслюватиме Воля Футбол 1 в медіасервісі Мегого.

Нагадаємо, киян втратили будь-які пробитися в плей-оф чемпіонської Ліги та продовжують боротьбу з Ференцварошем за 3 місце, яке дозволить продовжити еврокубковий сезон в Лізі Європи. В обох команд по 1 очку. Перші дві сходинки залишаться за Барселоною та Ювентусом.

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