Ювентус - Динамо Київ: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє в Турині з Ювентусом у 5 турі Ліги чемпіонів. Матч відбудеться в середу, 2 грудня, о 22:00 за київським часом.

Ювентус - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Пряма трансляція поєдинку в етері телеканалу Футбол 2 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також гру транслюватиме Воля Футбол 1 в медіасервісі Мегого.

Нагадаємо, киян втратили будь-які пробитися в плей-оф чемпіонської Ліги та продовжують боротьбу з Ференцварошем за 3 місце, яке дозволить продовжити еврокубковий сезон в Лізі Європи. В обох команд по 1 очку. Перші дві сходинки залишаться за Барселоною та Ювентусом.