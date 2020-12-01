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Трубін: Гравці Шахтаря вірили у перемогу над Реалом

Вчора 22:45 389 0
Анатолій Трубін прокоментував матч проти Реала
Трубін: Гравці Шахтаря вірили у перемогу над Реалом
#Шахтар, #Трубін, #Реал

Джерело - tribuna.com.

Шахтар одержав важливу психологічну перемогу над Реалом після двох провалів з Боруссією М.

Про це розповів голкіпер гірників Анатолій Трубін.

"Сьогоднішня перемога принесла більше радості, ніж в 1 турі ЛЧ, тому що сьогодні ми зіграли на 0, а це дуже важливо для воротаря, захисників і команди в цілому. Матч вийшов важким не тільки для мене, а для всієї команди. Ми вірили в перемогу і один в одного. Знали, що у нас все може вийти, якщо будемо викладатися на 100%.

Поразки від Боруссії стали для всіх важким ударом, але у Шахтаря психологія переможця, тому ми змогли зібратися в потрібний момент і виграти. Реабілітувалися в очах уболівальників, ця перемога для них.

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Чим більше я граю, тим більше у мене досвіду, тим спокійніше я ставлюся до таких матчів. Якщо навіть порівняти два матчі з Реалом, то психологічно я виріс. У першому матчі, коли ми вигравали, я хотів, щоб швидше все закінчилося, а сьогодні я спокійно грав і насолоджувався грою.

Перемогу відчули тільки після фінального свистка, адже такі команди карають, коли ти розслабився. 2:1 і вже психологічно було б важко. Потрібно грати до кінця.

Ми всі одна футбольна сім'я, тому немає проблем з-за зміни захисників. Вітао показав, що він готовий грати і конкурувати з усіма", - сказав Трубін.

Нагадаємо, Шахтар знову обіграв Реал у Лізі чемпіонів.

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