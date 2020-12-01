Воробей очікує від Шахтаря конструктивної гри у матчі з Реалом

Шахтарю необхідно прокинутися у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Реала.

Про це розповів екснападник гірників Андрій Воробей.

"В першу чергу чекаю від гірників конструктивної гри. Я вже не кажу про результат. Команді потрібно прокинутися. Хочеться знову побачити той Шахтар, який всі звикли бачити в останні роки.

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Щоб зрозуміти останні результати команди потрібно знати ситуацію зсередини. Думаю, що щось не те відбувається в самому колективі, там потрібно шукати причини.

Виконавці, в принципі, не змінилися. Так, трохи свої корективи вносить коронавірус, оскільки тренер награє один склад, а в підсумку на гру виходять інші футболісти, але такі нинішні реалії.

З огляду на ситуацію, більш ймовірним є те, що Боруссія не програє Інтеру, ніж Шахтар переможе Реал. Втім, я чекаю, що "гірники" зможуть проявити донбаський характер, в майбутній зустрічі він дуже б допоміг українській команді", - розповів Воробей.