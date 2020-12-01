Гай: Реал по іншому підійде до матчу з Шахтарем

Шахтарю у матчі проти Реала необхідно навести лад в обороні.

Про це розповів колишній гравець донецького клубу і збірної України Олексій Гай.

"Переможний матч Шахтаря в Мадриді був показовим - у футболі все можливо. Так, не можна не погодитися, що "гірники" зараз перебувають не в оптимальних кондиціях, і по грі видно - немає таких емоцій, а гравці виглядають трохи розгубленими. У будь-якому випадку повинно зіграти якесь самолюбство, і ті два негативних результати з Боруссією повинні мобілізувати хлопців, їм необхідно знайти мотивацію і сили, і гідно зіграти з Реалом.

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У першій грі з боку Реала була недооцінка суперника. Тепер потрібно враховувати, що іспанці по іншому підійдуть до цього поєдинку. Реал за цей час додав, гра стає більш цікавою, і показує - вони знову набувають свою силу. І якщо є мінімальний шанс у Шахтаря, то за нього треба боротися і вдома показувати максимальний результат. У будь-якому випадку втрачати вже нічого, потрібно кинути всі сили, і скористатися цим шансом.

Важко передбачити, яку тактику і стратегію вибере Луїш Каштру. Головне - це навести порядок в обороні, усунути помилки, допущені в Німеччині, а діяти першим або другим номером, покажуть події на полі. Так, у Шахтаря є швидкі гравці, але напевно Реал добре розібрав програний матч, і буде намагатися не залишати вільні зони для контратак "гірникам". Потрібно правильно дорожити м'ячем і вміло ним розпорядитися. Шанси завжди є. Хто міг припустити, що Зоря обіграє греків? Мало хто вірив, що наша збірна обіграє Іспанію. Але все це було. Тому бажаємо Шахтарю успіхів і нехай їх супроводжує Удача", - розповів Гай.