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Експрезидент Реала: Найбільша помилка Переса – продаж Роналду

Сьогодні 17:17 564 0
Рамон Кальдерон прокоментував перехід Кріштіану Роналду
Експрезидент Реала: Найбільша помилка Переса – продаж Роналду
#Роналду, #Ювентус, #Реал

Джерело - football24.ua.

Реал допустив помилку, коли продав Кріштіану Роналду в Ювентус.

Про це розповів колишній президент мадридського клубу Рамон Кальдерон.

"Роналду – приклад для молодих, які прагнуть досягти успіху в спорті. Він зрозумів, що перехід в Реал – прекрасна можливість просунутися в кар'єрі, завоювати титули і прославитися.

Роналду не помилився – він завоював чотири Золоті м'ячі, чотири рази виграв Лігу чемпіонів, встановив рекорди за забитими голам. Далеко не всі можуть досягти такого.

Нинішній президент Флорентіно Перес припустився великої помилки, продавши Роналду за 110 млн євро після 9 років в команді. Шкода, тому що в Італії він показує, що все ще є одним з найкращих в світі", – розповів Кальдерон.

Нагадаємо, Роналду повторив рекорд Мессі у Лізі чемпіонів.

 

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