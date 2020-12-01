 Луческу: Марадона заблукав після відходу на пенсію, йому ніхто не допоміг | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар - Реал: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:16 5601
Шахтар - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:28 2457
Джойс: Не можу дочекатися бою з Усиком, щоб прикінчити його
Сьогодні 12:41 1187
Володимир Мула: Пандемія завадила Вейну Грецькому прилетіти в Україну
Сьогодні 12:01 412
У Гамільтона виявили коронавірус
Сьогодні 10:40 308
Циганик: Не думаю, що у України є шанси в Лозанні
Сьогодні 10:10 889
Суркіс: Сьогодні ми не на тому рівні, щоб конкурувати з Барселоною і Ювентусом
Сьогодні 09:40 807
УАФ отримала мотиваційну частину рішення УЄФА щодо матчу Швейцарія - Україна
Сьогодні 08:24 3358
Ювентус – Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:12 831
Шахтар - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE
Сьогодні 00:51 934
Блоги
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:52 530
Шахтар провів відкрите тренування напередодні гри з Реалом
Шахтар провів відкрите тренування напередодні гри з Реалом Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:11 207
Про старт нового біатлонного сезону із легендою української журналістики Сергієм Савелієм!
Про старт нового біатлонного сезону із легендою української журналістики Сергієм Савелієм! Valeriy Ruchka
Вчора 23:09 337
Гравці Бока Хуніорс довели до сліз дочку Марадони
Гравці Бока Хуніорс довели до сліз дочку Марадони Valeriy Ruchka
Вчора 14:26 654
Перемоги Динамо та Шахтаря та найбільш футбольна область України - ТаТоТаке
Перемоги Динамо та Шахтаря та найбільш футбольна область України - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 12:47 426
На тренувальних полях Роми знайшли бомби часів Другої світової війни
На тренувальних полях Роми знайшли бомби часів Другої світової війни Valeriy Ruchka
28.11.2020 19:00 1022 1
Дружба переможе гнилу політику, - український чемпіон Європи підтримав дружбу з росіянами
Дружба переможе гнилу політику, - український чемпіон Європи підтримав дружбу з росіянами Valeriy Ruchka
28.11.2020 18:15 2505 6
У США переплутали Марадону з Мадоною і почали оплакувати популярну співачку
У США переплутали Марадону з Мадоною і почали оплакувати популярну співачку Valeriy Ruchka
28.11.2020 17:51 617
Українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви
Українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви Valeriy Ruchka
28.11.2020 13:51 675
Найвища будівля світу красиво попрощалася з Марадоною
Найвища будівля світу красиво попрощалася з Марадоною Valeriy Ruchka
28.11.2020 13:23 836
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:55 Бокс Ф'юрі назвав головну особливість легендарного Тайсона 76
14:39 Футбол Луческу: Марадона заблукав після відходу на пенсію, йому ніхто не допоміг 400
14:25 Бокс У Джойса хороші шанси перемогти Усика - журналіст 207
14:09 Футбол Монзуль працюватиме на матчі Ліги Європи 448
13:52 Блог Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого 530
13:51 Баскетбол Тернер став тренером Бостона 263
13:33 Бокс Арум: Хейні повинен заслужити бій з Лопесом 488
13:28 Футбол Шахтар - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів 2457
13:15 ММА Стала відома дата другого бою Долідзе у UFC 379
13:11 Блог Шахтар провів відкрите тренування напередодні гри з Реалом 207
12:57 Футбол Бетіс - Ейбар 0:2. Огляд матчу 437
12:41 Бокс Джойс: Не можу дочекатися бою з Усиком, щоб прикінчити його 1187
12:25 Баскетбол Детройт позбувся нещодавно придбаного захисника 495
12:11 Футбол Нива - Металіст-1925 1:2. Огляд матчу 635
12:02 Футбол Шахтар - Реал: відео голів і огляд матчу 564
12:01 Хокей Володимир Мула: Пандемія завадила Вейну Грецькому прилетіти в Україну 412
11:55 Бокс Форман: Тайсон може поборотися за титул чемпіона світу 1137
11:40 Баскетбол Тернопіль знайшов заміну для американського легіонера 582
11:25 Футбол Іско відмовився від переходу до Ювентуса 769
11:10 Бокс Дюбуа: Я з травмою бився із Джойсом 1025
10:55 Баскетбол Україна - Австрія 70:67. Огляд матчу 824
10:40 Формула 1 У Гамільтона виявили коронавірус 308
10:25 Бокс Тайсон назвав сильні сторони Ф'юрі 1852
10:10 Футбол Циганик: Не думаю, що у України є шанси в Лозанні 889
09:55 Футбол Миколаїв - Кристал 6:0. Огляд матчу 802

Луческу: Марадона заблукав після відходу на пенсію, йому ніхто не допоміг

Сьогодні 14:39 400 0
Румунський фахівець висловився з приводу смерті Дієго Марадони
Луческу: Марадона заблукав після відходу на пенсію, йому ніхто не допоміг
#Луческу, #Марадона

Джерело - tuttomercatoweb.com.

Дієго Марадона, який помер 25 листопада 2020 року, був унікальним і винятковим гравцем.

Про це заявив головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Він [Марадона] залишився для нас великим чемпіоном, унікальним і винятковим гравцем. Я пам'ятаю наші зустрічі та протистояння на полі, я їх ніколи не забуду. 

Мені тільки шкода, що після такої кар'єри футболіста, не було настільки ж успішною подальшої кар'єри. Дієго заблукав після відходу на пенсію, ніхто йому не допоміг, дуже сумно бачити, чим все закінчилося. Я сподіваюся, що він спочиває з миром", - сказав Луческу. 

Раніше, стадіон Наполі перейменують на честь Марадони.

Коментарі ()