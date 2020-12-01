Луческу: Марадона заблукав після відходу на пенсію, йому ніхто не допоміг

Дієго Марадона, який помер 25 листопада 2020 року, був унікальним і винятковим гравцем.

Про це заявив головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Він [Марадона] залишився для нас великим чемпіоном, унікальним і винятковим гравцем. Я пам'ятаю наші зустрічі та протистояння на полі, я їх ніколи не забуду.

Мені тільки шкода, що після такої кар'єри футболіста, не було настільки ж успішною подальшої кар'єри. Дієго заблукав після відходу на пенсію, ніхто йому не допоміг, дуже сумно бачити, чим все закінчилося. Я сподіваюся, що він спочиває з миром", - сказав Луческу.