Суркіс: Сьогодні ми не на тому рівні, щоб конкурувати з Барселоною і Ювентусом

У Динамо є мотиваційний фон у команди і кожен хоче себе проявити.

Про це заявив президент киян Ігор Суркіс.

"У кожному матчі хочеться перемагати, незалежно від того, граєш з Барселоною або Ювентусом. Команда виходить на поле, прагне перемогти. Тому що є мотиваційний фон у команди, кожен хоче себе проявити.

Видно, сьогодні ми на такому рівні, що не можемо конкурувати поки з цими командами. Але не забувайте, що ми три сезони не грали в ЛЧ.

Тому поступово команда набереться досвіду, може, якісь підсилення будуть, думаю, що ми зможемо грати більш гідно, якщо будемо брати участь в наступному році. Навіть з такими командами", - сказав Суркіс.