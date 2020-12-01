Суркіс: Сьогодні ми не на тому рівні, щоб конкурувати з Барселоною і Ювентусом

Джерело - Чемпіон.
У Динамо є мотиваційний фон у команди і кожен хоче себе проявити.
Про це заявив президент киян Ігор Суркіс.
"У кожному матчі хочеться перемагати, незалежно від того, граєш з Барселоною або Ювентусом. Команда виходить на поле, прагне перемогти. Тому що є мотиваційний фон у команди, кожен хоче себе проявити.
Видно, сьогодні ми на такому рівні, що не можемо конкурувати поки з цими командами. Але не забувайте, що ми три сезони не грали в ЛЧ.
Тому поступово команда набереться досвіду, може, якісь підсилення будуть, думаю, що ми зможемо грати більш гідно, якщо будемо брати участь в наступному році. Навіть з такими командами", - сказав Суркіс.
Нагадаємо, що після 4-х турів Динамо втратило шанси на вихід в плей-оф турніру і буде боротися за Лігу Європи з Ференцварошем.
Раніше, Циганик спростував інтерес Динамо до Кочергіна та Назаренка.