Циганик: Не думаю, що у України є шанси в Лозанні

Для Спортивного арбітражного суду має значення, щоби була конструкція в рішенні УЄФА, щоби там все було правильно.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Чи є в України шанси в Лозанні? Я думаю, що немає!

Там не матиме значення якась юридична складова. Лозанна підтримає УЄФА. Для Спортивного арбітражного суду має значення, щоби була конструкція в рішенні УЄФА, щоби там все було правильно.

Не дарма швейцарські журналісти писали про дивну поведінку місцевої федерації, яка поселилася в одному кантоні, а грати мала в іншому.

Забий Рамос один із двох пенальті у матчі, який Іспанія не виграла, то все могло би скластися інакше. А так… Ми мали відправити аматорську команду якусь, з якогось села, яка готова була зіграти. Вони би вийшли у футболках національної збірної і цей матч був би у реєстрі поєдинків національних збірних. Ми могли змити футболку національної збірної нижче нікуди. Ось це ображає.

Я обурений ситуацією і тим, як повела себе УЄФА. Будемо чекати суду в Лозанні, хоча я сумніваюся, що там у нас є хоч якісь шанси, бо це все велика політика і великі гроші, а УЄФА вигідніше, щоби там була Швейцарія", - сказав Циганик.