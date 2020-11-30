Каштру: Матч з Реалом буде вирішальним для Шахтаря

Матч 5 туру Ліги чемпіонів Шахтар – Реал буде вирішальним для двох команд.

Про це розповів головний тренер "гірників" Луїш Каштру.

"Прекрасно розуміємо, що завтрашній матч абсолютно не пов'язаний з попередніми. Завтра буде дуже специфічна гра. Ми прекрасно знаємо, що потрібно готуватися до дуже складного поєдинку. Адже цей матч буде вирішальним як для нас, так і для них, щоб продовжити грати в ЛЧ .

Дуже важливо коректно підійти до матчу. Багато, хто грав в першому матчі, можливо, були недооцінені Реалом. Думаю, наша гра здивувала багатьох, в тому числі Реал.

Завтра буде легше, команди вже більш знайомі. Реалу буде набагато легше вгадати наш стартовий склад. Ми перш за все повинні бути дуже сильними в обороні, ліквідувати всі сильні сторони Реала.

У стратегічному плані цей матч, як і перший, буде дуже сильним. Нам дуже важливо не йти далеко від того, що показали в першому матчі.

Потрібно показувати себе таким же чином, тому що хочемо домогтися завтра перемоги, приймаючи увагу, що хочемо продовжити виступи в ЛЧ, не дивлячись на такого складного суперника, як Реал", - розповів Каштру.