Тете виділив завдання Шахтаря у матчі з Реалом

Шахтар у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Реала буде грати тільки на перемогу.

Про це розповів вінгер гірників Тете.

"На перших порах дуже старався, багато працював, слухав підказки тренерів. Мені казали, що я почну з часом грати. Так і сталося. Я дочекався свого шансу і тепер граю в основі. Відчуваю підтримку наставника. Намагаюся на повну викладатися в кожному матчі. І так, сподіваюся, що колись стану лідером Шахтаря.

Нічого не змінилося в підготовці до Реала в порівнянні з першим матчем. Ми чудово знаємо, наскільки сильна це команда, але в нас також є хороші гравців, які готові перемагати. Завтра вийдемо на поле та постараємося зробити все можливе для перемоги.

У Мадриді ми дуже добре стартували. Містер показав стратегію, яка працювала. Ми не закривалися, грали сміливо, контролювали м’яч, не боялися суперника. А коли потрібно було жертвувати собою – жертвували, працювали. Завтра будемо грати з такою ж самовіддачею.

Попереду дуже важливий матч. Кожен матч Ліги чемпіонів – це як фінал, але завтрашній – особливий. На кону вихід у плей-оф. Ми будемо грати тільки на перемогу. Постараємося домінувати, грати у свій футбол, з м’ячем. Коли щось не виходить – завжди винен тренер, але ми також повинні відчувати відповідальність і працювати на максимумі", – сказав Тете.