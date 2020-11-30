Суркіс: Не Шахтар став слабкіше, а Динамо сильніше грає

Кожного ранку кияни здають тести на коронавірус

Джерело - ПроФутбол Digital.

Донецький Шахтар не став гірше грати в порівнянні з минулим сезоном.

Таку думку висловив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Не можу сказати, що Шахтар став слабкіше в порівнянні з минулим сезоном. Можливо, десь тільки по грі. До них теж добрався COVID-19, як кажуть. І до нас. Уже від медиків залежить, як вони відновлять людей", - заявив функціонер.

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"Легіонери у нас не хворіли. Мені складно щось говорити. Кожного ранку ми здаємо тести, а на вечір з нетерпінням чекаємо, що вони покажуть. Можливо, не вони слабкіше, а ми трохи сильніше граємо, організованіше", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, Динамо перемогло Ворсклу.