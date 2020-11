Арсенал показав найгірший старт в чемпіонаті за 39 років

Лондонський Арсенал приймав Вулвергемптон у 10 турі англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком 1:2 на користь гостей.

"Каноніри" набрали 13 очок за десять матчів. Це найгірший показник клубу з сезону1981/82. Тоді Арсенал після 10-ти стартових турів мав у активі 12 очок.

13 - Arsenal’s tally of 13 points is their lowest after their opening 10 matches of a league campaign since the 1981-82 season (12). Collapse. pic.twitter.com/QaZ6olTYXj