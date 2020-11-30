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Арсенал показав найгірший старт в чемпіонаті за 39 років

Сьогодні 09:09 264 0
Команда Мікеля Артети наразі займає 14-е місце в АПЛ
Арсенал показав найгірший старт в чемпіонаті за 39 років
#Арсенал, #АПЛ, #Артета

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Арсенал приймав Вулвергемптон у 10 турі англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком 1:2 на користь гостей.

"Каноніри" набрали 13 очок за десять матчів. Це найгірший показник клубу з сезону1981/82. Тоді Арсенал після 10-ти стартових турів мав у активі 12 очок.

Команда Мікеля Артети наразі займає 14-е місце в АПЛ.

Нагадаємо,  Челсі та Тоттенгем не виявили сильнішого.

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