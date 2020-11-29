Експерт розкритикував роботу суддів на матчі Динамо - Ворскла

Суддівство у матчі Динамо - Ворскла (2:0) показало приклад неправильного функціонування системи VAR в Україні.

Про це заявив відомий у минулому футбольний арбітр Мирослав Ступар.

"Матч Динамо - Ворскла - це яскравий приклад того, як неправильно в Україні функціонує система VAR. На 17-й хвилині Де Пена забив гол, але арбітри кілька хвилин прокручували епізод і знайшли невеличкий офсайд у Вербича. Добре, але навіщо нам і арбітру Іванову кілька повторів попадання м'яча в руку Степанюку в кінці першого тайму, якщо в тому розіграші кутового за мить до подачі був метровий офсайд?

У другому таймі Іванов вилучив Забарного в епізоді, який цього не заслуговував. Захисник Динамо, зігравши в м'яч, банально посковзнувся, впав на спину і з біомеханіки рухів "викинув" ноги вгору. А Степанюк, не граючи в м'яч, просто наткнувся на ці ноги. Так де тут фол?

Але найгірше те, що перед епізодом з участю Забарного і Степанюка арбітри проґавили офсайд у того ж Степанюка. У першому таймі вишукували і рахували сантиметри у Вербича, а тут пропустили явне положення поза грою і спровокували вилучення гравця, який тепер, очевидно, отримає кілька матчів дискваліфікації.

Це навіть не критика, а просто констатація: наші керівники суддівського корпусу не управляють ситуацією. Я здивувався ще тоді, коли дізнався, що центральний матч туру буде судити Іванов, у якого раніше часто траплялися помилки в значно більш простих поєдинках. І ось маємо результат - погана робота бригади арбітрів", - сказав Ступар.