Колишній лідер Шахтаря планує залишити Манчестер Сіті

Фернандінью виступає за містян з 2013 року

Півзахисник Фернандінью збирається піти з Манчестер Сіті після закінчення цього сезону.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Фернандінью виступає за містян після свого переходу з Шахтаря сім років тому. За цей час бразилець зіграв 320 матчів і забив 23 голи, завоювавши три титули Прем'єр-Ліги.

Після переїзду Давіда Сільви минулого літа саме Фернандіньо був призначений капітаном Сіті. Півзахисник залишається великим авторитетом в роздягальні і важливою фігурою для головного тренера Хосепа Гвардіоли.

Однак контракт Фернандінью закінчується в кінці цього сезону. Тоді ж бразильцеві виповниться 36, і він не очікує отримати нову угоду, про що розповів своїм друзям.

Фернандінью готується до відходу з Сіті, але завершувати кар'єру не збирається. Ветеран відкритий до ідеї, щоб відправитися в Нью-Йорк Сіті і пограти за дочірній клуб містян.

Раніше, Манчестер Сіті знищив Бернлі у 10 турі АПЛ.