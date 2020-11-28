Джерело - Чемпіон.
У 9-му турі німецької Бундесліги відбулися 5 матчів.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
9 тур, 28 листопада
Аугсбург - Фрайбург 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 64 Гріфо, 1:1 - 80 Варгас
Боруссія Д - Кельн 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 9 Скірі, 0:2 - 60 Скірі, 1:2 - 74 Азар
Лейпциг - Армінія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 29 Анхеліно, 2:0 - 47 Нкунку
Уніон - Айнтрахт 3:3 (2:2)
Голи: 1:0 - 2 Андріх, 2:0 - 6 Крузе (пен), 2:1 - 27 Сілва, 2:2 - 37 Сілва, 2:3 - 79 Дост, 3:3 - 82 Крузе
Штутгарт - Баварія 1:3 (1:2)
Голи: 1:0 - 20 Кулібалі, 1:1 - 38 Коман, 1:2 - 45+1 Левандовський, 1:3 - 87 Коста
Раніше, Вольфсбург переграв Вердер у 9 турі Бундесліги.