 Баварія на виїзді перемогла Шальке. Результати матчів 9 туру Бундесліги | Футбол | Champion.com.ua
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#Баварія, #Кельн

Джерело - Чемпіон.

У 9-му турі німецької Бундесліги відбулися 5 матчів.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
9 тур, 28 листопада

Аугсбург - Фрайбург 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 64 Гріфо, 1:1 - 80 Варгас

Боруссія Д - Кельн 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Скірі, 0:2 - 60 Скірі, 1:2 - 74 Азар

Лейпциг - Армінія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Анхеліно, 2:0 - 47 Нкунку

Уніон - Айнтрахт 3:3 (2:2)

Голи: 1:0 - 2 Андріх, 2:0 - 6 Крузе (пен), 2:1 - 27 Сілва, 2:2 - 37 Сілва, 2:3 - 79 Дост, 3:3 - 82 Крузе

Штутгарт - Баварія 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 20 Кулібалі, 1:1 - 38 Коман, 1:2 - 45+1 Левандовський, 1:3 - 87 Коста

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