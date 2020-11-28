П'ять клубів Серії А можуть втратити очок через борги перед гравцями

Гравці Наполі, Лаціо, Дженоа, Сампдорія і Беневенто ще не отримували зарплату в цьому сезоні

П'ять італійських клубів відчувають серйозні проблеми з фінансами.

Про це повідомляє Football Italia.

Гравці Наполі, Лаціо, Дженоа, Сампдорія і Беневенто ще не отримували зарплату в цьому сезоні.

Команди використовували спеціальний дозвіл від керівництва ліги, яке дозволяє затримувати зарплату до першого грудня в зв'язку з коронавірусів. Відзначається, що зі своїми гравцями розрахувалися всі клуби Серії А, крім перерахованих вище.

Якщо ці команди не виплатять футболістам зарплати до початку грудня, з них можуть зняти очки.

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